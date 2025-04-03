03.04.2025 22:04

На місці влучань у Харкові палає пожежа

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки атаки Шахедів.



На місці влучань у Харкові палає пожежа



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, на місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває.

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