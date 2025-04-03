На місці влучань у Харкові палає пожежа

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки атаки Шахедів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, на місці одного з влучань ворожого БПЛА пожежа. Атака з повітря на Харків триває.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Ви незалежні та готові діяти самостійно. Однак уникайте конфліктів із начальством і родиною, щоб не створювати проблем.
Увесь день у Харкові утримається хмарна погода. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
влажность:
давление:
ветер: