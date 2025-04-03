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03.04.2025  15:53   Дмитро Колонєй

Мешканці постраждалого району Харкова здали донорську кров (фото)

Жителі Харкова продовжують долучатися до донорського руху.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканці Новобаварського району, вмотивовані масовими обстрілами Харкова, прагнуть допомогти постраждалим цивільним та військовим, стали донорами.
 
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Містяни здають кров на потреби військових і цивільних у центрах служби крові за адресами: 
  • - вул. Клочківська, 366 (пн-пт - з 8:00 до 15:00, сб - 8:00 до 13:00);
  • - ТРЦ Нікольський, 1-й поверх (вт, чт, сб - з 9:00 до 14:00). 
 
 
 
Обидва пункти працюють під час повітряних тривог без попереднього запису. Деталі - за тел.: (095) 570-47-66.
 
 
 
 
 
Тэги:  допомога, кров, харків, донори
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