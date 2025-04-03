03.04.2025 15:53 Дмитро Колонєй

Мешканці постраждалого району Харкова здали донорську кров (фото)

Жителі Харкова продовжують долучатися до донорського руху.

Як повідомляє РЕДПОСТ , мешканці Новобаварського району, вмотивовані масовими обстрілами Харкова, прагнуть допомогти постраждалим цивільним та військовим, стали донорами.

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Містяни здають кров на потреби військових і цивільних у центрах служби крові за адресами:

- вул. Клочківська, 366 (пн-пт - з 8:00 до 15:00, сб - 8:00 до 13:00);

- ТРЦ Нікольський, 1-й поверх (вт, чт, сб - з 9:00 до 14:00).

Обидва пункти працюють під час повітряних тривог без попереднього запису. Деталі - за тел.: (095) 570-47-66.