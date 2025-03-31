31.03.2025 19:02 Дмитро Колонєй

Стало відомо коли відбудеться бізнес-семінар, у якому братимуть участь харківські підприємці

Подія, на яку ще можуть зареєструватися харківські учасники, проходитиме у межах програми «Школа малого бізнесу 2025».

Як повідомляє РЕДПОСТ , 2 квітня 2025 року о 14:00 відбудеться черговий бізнес-семінар у межах програми «Школа малого бізнесу 2025». Організатором заходу є Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва за сприяння Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації.

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Тема семінару – «Підприємницький маркетинг: малобюджетні стратегії для високої продуктивності». Учасники дізнаються, як ефективно просувати бізнес із мінімальними витратами, використовуючи соціальні мережі, креативні підходи та можливості штучного інтелекту.

Захід проходитиме у змішаному форматі: офлайн та з онлайн-трансляцією на платформі ZOOM. Це дозволить учасникам ставити запитання спікерам у режимі реального часу.

Посилання для участі в ZOOM

Детальніша інформація

Контакти для реєстрації: Телефон: 050-786-48-88

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині створюють платформу для підтримки бізнесу.