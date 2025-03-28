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28.03.2025  18:42   Дмитро Колонєй

Під Харковом п'яний чоловік застрелив одного та поранив іншого будівельника

Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину по двох братах у передмісті Харкова.

Вбив з рушниці одного та поранив інщого будівельника п'яний чоловік: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 26 березня 2025 року поліцейских поінформували про знайдений труп чоловіка з вогнепальним пораненням. З'ясувалося, що 47-річний нетверезий місцевий мешканець посварився з робітниками, які виконували будівельні роботи на даху житлового будинку. У ході конфлікту він узяв рушницю та відкрив вогонь у бік будівельників.
 
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П'яний стрілець вбив 52-річного чоловіка. Також він поранив його 57-річного брата у голову, шию та грудну клітину, якого госпіталізували до лікарні Харкова. Правоохоронці затримали зловмисника, оголосили йому підозру, відкрили кримінальну справу про умисне вбивство та замах на умисне вбивство, за що п'яному стрільцеві  "світить" до 15 років за гратами.
 
Вбив з рушниці одного та поранив інщого будівельника п'яний чоловік: Новини Харкова
 
Вбив з рушниці одного та поранив інщого будівельника п'яний чоловік: Новини Харкова
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка, яки вночі жорстоко вбив і пограбував літню жінку.
 

 

Тэги:  вбивство, смерть, харків, стрілянина
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