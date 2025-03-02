02.03.2025 11:58 Рита Парфенова
На Харківщині російський дрон атакував мирного жителя на мопеді
У Петропавлівці ворожий FPV-дрон атакував цивільного, який у цей момент рухався на мопеді.
Інцидент стався 1 березня близько 17:00. Ворожий FPV-дрон ударив по селу Петропавлівка Куп’янського району. 51-річний місцевий житель отримав множинні поранення, коли їхав на мопеді. Чоловіка госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
За фактом атаки Куп’янська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Правоохоронці документують злочин для подальшого покарання винних.
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писав, що протягом 1 та 2 березня російські війська продовжували масовані атаки
на Харківську область, застосовуючи РСЗВ, керовані авіабомби (КАБ), ударні дрони FPV та безпілотники "Герань".
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