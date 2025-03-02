02.03.2025 11:58 Рита Парфенова

На Харківщині російський дрон атакував мирного жителя на мопеді

У Петропавлівці ворожий FPV-дрон атакував цивільного, який у цей момент рухався на мопеді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Інцидент стався 1 березня близько 17:00. Ворожий FPV-дрон ударив по селу Петропавлівка Куп’янського району. 51-річний місцевий житель отримав множинні поранення, коли їхав на мопеді. Чоловіка госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

За фактом атаки Куп’янська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Правоохоронці документують злочин для подальшого покарання винних.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 1 та 2 березня російські війська продовжували масовані атаки на Харківську область, застосовуючи РСЗВ, керовані авіабомби (КАБ), ударні дрони FPV та безпілотники "Герань".