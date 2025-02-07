07.02.2025 17:51 Рита Парфенова

«Харків власним коштом компенсуватиме театрам оплату комунальних послуг»: Ігор Терехов про підтримку культури

Ігор Терехов прокоментував рішення Харківської міськради про скасування оплати комунальних послуг для шести закладів культури міста.



Фото: РЕДПОСТ

Міська влада Харкова продовжує підтримувати культурні установи, незважаючи на складні умови війни. В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що на позачерговій сесії міської ради було розглянуто питання скасування оплати комунальних послуг для шести закладів культури, передає РЕДПОСТ.

«Для Харкова важливе культурне життя. Місто власним коштом компенсуватиме театрам оплату комунальних послуг. Так, це значні суми, особливо в зимовий період. Але ми свідомо йдемо на цей крок, щоб театри продовжували працювати. Я вдячний усім діячам культури, які не припиняють діяльність, попри важкі часи війни», – зазначив Терехов.

Це рішення підкреслює важливість підтримки культурних інституцій міста, адже вони залишаються не лише осередками творчості, але й важливими частинами соціальної стабільності Харкова в умовах війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, щошість закладів культури міста Харкова звільнили від сплати комунальних послуг на період з 1 січня 2024 року до 15 квітня 2025 року.