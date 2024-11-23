На Харківщині чоловік на смерть отруївся чадним газом

Протягом доби з 22 по 23 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 25 оперативних виїздів.
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Вдалий день для розумової діяльності та фінансових справ. У вільний час можна зайнятися покупками – шанси на вдалий вибір високі.
Сьогодні у Харкові похмура погода з опадами. Вранці та вдень прогнозують сильний дощ, а ввечері його змінить мокрий сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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