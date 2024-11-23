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23.11.2024  08:05   

На Харківщині чоловік на смерть отруївся чадним газом

Протягом доби з 22 по 23 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 25 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Ввечері 22 листопада виникла побутова пожежа у приватному секторі села Ков`яги Богодухівського району. Горів житловий будинок та домашні речі на площі 25 м кв.
 
Постраждав чоловік, 1968 р.н. з діагнозом отруєння чадним газом (помер в автомобілі швидкої медичної допомоги). В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло невідомої статі. 
 
Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 5 людей. Це мешканці м. Куп'янськ.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  події, харків
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