23.11.2024 08:05

На Харківщині чоловік на смерть отруївся чадним газом

Протягом доби з 22 по 23 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 25 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Ввечері 22 листопада виникла побутова пожежа у приватному секторі села Ков`яги Богодухівського району. Горів житловий будинок та домашні речі на площі 25 м кв.

Постраждав чоловік, 1968 р.н. з діагнозом отруєння чадним газом (помер в автомобілі швидкої медичної допомоги). В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло невідомої статі.

Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 5 людей. Це мешканці м. Куп'янськ.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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