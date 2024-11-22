22.11.2024 09:30

Енергетики повернули світло у село Харківської області

Фахівці АТ "Харківобленерго" завершили відновлювальні роботи у селі Кам'янка Ізюмської міської територіальної громади.

Як повідомив керівник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, енергетикам знадобилося майже півроку, щоб фактично заново побудувати електричні мережі та заживити один з найбільш зруйнованих населених пунктів Харківщини.

До повномасштабного вторгнення у Кам'янці жили понад 600 родин. Наразі повернулося близько 70-ти. Проте не всі мають змогу жити тут на постійній основі, адже під час окупації село було зруйновано вщент.

До того ж, відступаючи, росіяни закидали Кам'янку касетними боєприпасами, тож замінованим виявилося чи не кожне подвір'я.

Керівник Ізюмського РЕМ також наголосив, що участь у відновлювальних роботах у Кам'янці брали фахівці майже усіх районів електричних мереж АТ "Харківобленерго".

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