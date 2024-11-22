22.11.2024 08:00

У Харківській області троє людей отруїлися чадним газом

Протягом доби з 21 по 22 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Ізюмщині троє людей отруїлися чадним газом. Подія сталася у селищі Андріївка Донецької громади Ізюмського району. Попередньо, внаслідок несправності вентиляційної системи опалення у квартирі двоповерхового житлового будинку троє осіб отруїлись чадним газом.

Постраждали жінка 1963 року народження та двоє чоловіків 1972 і 1973 років народження. Бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні.

Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних

евакопунктів 10 людей. Це мешканці м. Куп'янськ та с. Богуславка Борівської Ізюмського району.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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