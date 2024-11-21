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21.11.2024  15:44   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова спіймали молодика, який підпалив авто українського військового (фото, відео)

Під Харковом оголошено підозру зловмиснику.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 24-річний раніше судимий мешканець Чугуєва 20 листопада 2024 року у  підійшов до автомобіля, який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу та за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші підпалив автівку. Чим завдав власнику авто — українському військовому — матеріальну шкоду. 

Правоохоронці затримали правопорушника. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
 
 
 
Наразі встановлюєтьчя причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів та хто був «куратором», — ймовірно, з РФ, — на замовлення якого молодик вчиняв протиправні дії. За наслідками проведення необхідних слідчо-розшукових заходів діям чоловіка буде надано належну правову оцінку. 
 
 
Тэги:  кримінал, палій, харків
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