21.11.2024 15:44 Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова спіймали молодика, який підпалив авто українського військового (фото, відео)

Під Харковом оголошено підозру зловмиснику.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 24-річний раніше судимий мешканець Чугуєва 20 листопада 2024 року у підійшов до автомобіля, який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу та за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші підпалив автівку. Чим завдав власнику авто — українському військовому — матеріальну шкоду.

Правоохоронці затримали правопорушника. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюєтьчя причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів та хто був «куратором», — ймовірно, з РФ, — на замовлення якого молодик вчиняв протиправні дії. За наслідками проведення необхідних слідчо-розшукових заходів діям чоловіка буде надано належну правову оцінку.