05.11.2024 15:50

З початку року в Харкові зареєстрували бізнес понад 11 тисяч підприємців

Протягом січня-жовтня 11019 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 768 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

Водночас 9579 фізичних осіб-підприємців протягом січня-жовтня припинили діяльність, а 772 ФОП перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду.

Станом на 1 листопада кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 119,3 тис. осіб, що на 1,1 тис. більше, ніж на початку 2024 року.

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