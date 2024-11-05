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05.11.2024  15:50   

З початку року в Харкові зареєстрували бізнес понад 11 тисяч підприємців

Протягом січня-жовтня 11019 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 768 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.
 
Водночас 9579 фізичних осіб-підприємців протягом січня-жовтня припинили діяльність, а 772 ФОП перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду.
 
Станом на 1 листопада кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 119,3 тис. осіб, що на 1,1 тис. більше, ніж на початку 2024 року.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківському бізнесу допоможуть відновити пошкоджені приміщення.
 
Тэги:  харків, бізнес
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