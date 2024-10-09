У Харкові зміниться маршрут трамвая

У четвер, 10 жовтня, трамвай №7 тимчасово змінить свій маршрут через ремонтні роботи.
З 9:00 до 16:00 рух трамваїв на ділянці бул. Гончарівського та вул. Москалівської, між вул. Полтавський Шлях і вул. Гольдбергівською, буде припинений, передає РЕДПОСТ.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ремонту трамвайної колії.
Протягом цього часу трамвай №7 курсуватиме за зміненим маршрутом: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».
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