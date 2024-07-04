04.07.2024 17:46 Дмитро Колонєй

Харківські регбісти перемогли на чемпіонаті України

Фінальний матч у якому триумфували харківські спортсмени, відбувся у Львові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , збірна Харківської області стала переможцем чемпіонату України з регбіліг серед команд Суперліги. Фінальний тур чемпіонату відбувся 29 червня у Львові.

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В заключних матчах чемпіонату харківські регбісти

34:0 розгромили команду «Закарпатські Шаркані», яку представляли гравці з Закарпатської та Хмельницької областей. Т

12:4 переграли львівську команду «Lviv Tigers»

48:4 перемогли команду «West Giants», до складу якої увійшли регбісти з Рівненської та Івано-Франківської областей.

За підсумками чемпіонату збірна Харківської області набрала 18 очок та здобула золоті медалі чемпіонату. Для харківських регбістів це вже 15-ий поспіль здобутий титул чемпіонів України з регбіліг.

Друге місце цьогорічного чемпіонату посіла команда «Lviv Tigers» (14 очок), а бронзовими призерами стали «West Giants» (10 очок).