04.07.2024 17:46 Дмитро Колонєй
Харківські регбісти перемогли на чемпіонаті України
Фінальний матч у якому триумфували харківські спортсмени, відбувся у Львові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, збірна Харківської області стала переможцем чемпіонату України з регбіліг серед команд Суперліги. Фінальний тур чемпіонату відбувся 29 червня у Львові.
В заключних матчах чемпіонату харківські регбісти
-
34:0 розгромили команду «Закарпатські Шаркані», яку представляли гравці з Закарпатської та Хмельницької областей. Т
-
12:4 переграли львівську команду «Lviv Tigers»
-
48:4 перемогли команду «West Giants», до складу якої увійшли регбісти з Рівненської та Івано-Франківської областей.
За підсумками чемпіонату збірна Харківської області набрала 18 очок та здобула золоті медалі чемпіонату. Для харківських регбістів це вже 15-ий поспіль здобутий титул чемпіонів України з регбіліг.
Друге місце цьогорічного чемпіонату посіла команда «Lviv Tigers» (14 очок), а бронзовими призерами стали «West Giants» (10 очок).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0