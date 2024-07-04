04.07.2024 15:34 Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтують житлові будинки

Де саме та які роботи воконуються фахівцями підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському районі спеціалісти КП «Харківспецбуд» ремонтують вхідні групи житлових будинків на вулицях Холодногірській та Золочівській.

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