У Харкові ремонтують житлові будинки

Де саме та які роботи воконуються фахівцями підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському районі спеціалісти КП «Харківспецбуд» ремонтують вхідні групи житлових будинків на вулицях Холодногірській та Золочівській.
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