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04.07.2024  15:34   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтують житлові будинки

Де саме та які роботи воконуються фахівцями підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському районі спеціалісти КП «Харківспецбуд» ремонтують вхідні групи житлових будинків на вулицях Холодногірській та Золочівській.

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Тэги:  ремонт, будинки, харків
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