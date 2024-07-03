03.07.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

Літня спека в Україні: як допомогти улюбленцям

Зміна клімату є комплексною екологічною проблемою, що торкається не лише людей і дикої природи, але й домашніх тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Підвищення температур, зміни кліматичних умов і деградація екосистем відчутно впливають на життя собак і кішок у всьому світі. Ветеринари стверджують, що кліматичні зміни впливають на домашніх улюбленців аналогічно до їхнього впливу на людей.

Вони страждають від аномальної спеки, різких перепадів тиску, надмірної сухості або вологості повітря. До того ж зростає ризик зараження паразитами та захворюваннями, які стають поширеними через екологічні катаклізми.

Тепловий удар (гіпертермія)

З підвищенням температури домашні тварини піддаються ризику зневоднення, теплового виснаження та інших захворювань, пов’язаних зі спекою. Але при невеликій увазі та турботі власники домашніх тварин можуть забезпечити своїм чотирилапим прохолоду і комфорт у спекотну погоду.

Собаки та кішки погано переносять спеку, особливо якщо це літні тварини, із зайвою вагою, густою шерстю або короткою мордою, що ускладнює процес охолодження.

Тепловий стрес здатний призвести до небезпечного підвищення температури тіла, що супроводжується сильною задишкою та неприродною поведінкою. Якщо в цьому випадку не вжити заходів вчасно, тварина може загинути.

У спеку можна сховатися від сонця, але не від задухи. Довга прогулянка в денний час призводить до сонячного удару у тварини, а задуха та висока температура у квартирі чи машині – до теплового. Якщо господар не має чіткого плану дії, як допомогти улюбленцю в спеку, ситуація може стати плачевною.

Перша допомога тварині при гіпертермії:

оберніть тварину мокрим холодним рушником;

змочіть ніс, лапки холодною водою;

дайте багато води;

зверніться до ветеринара.

Як не допустити тепловий удар у собак та котів:

не залишайте тварин у закритому приміщенні надовго без доступу свіжого повітря;

слідкуйте, щоб у мисках завжди була свіжа вода;

за жодних обставин не залишайте тварину одну в машині;

не беріть тварину в тривалі поїздки в спеку;

на прогулянки та в поїздки завжди беріть воду для тварини;

не стрижіть котів і собак повністю – шерсть є одним із важливих способів терморегуляції тварин;

вивчіть правила, як розпізнати тепловий удар, і спостерігайте за вихованцем.

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