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02.07.2024  20:33   

Харківські дзюдоїсти стали віце-чемпіонами Європи

Харківські спортсмени успішно виступили у Болгарії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, юні харківські дзюдоїсти здобули дві срібні медалі на чемпіонаті Європи серед кадетів, який відбувся з 27 по 29 червня 2024 року в Болгарії.
 
Участь в європейському чемпіонаті взяли понад 500 спортсменів до 18 років з 44 країн. Україну представляли 19 дзюдоїстів, в тому числі два харків'янина Ростислав Кострикін і Хазар Гейдаров. Обидва стали призерами чемпіонату.
 
  • У ваговій категорії до 50 кг Ростислав Кострикін пройшов шлях до фіналу, отримавши перемоги над дзюдоїстами з Угорщини, Болгарії, Вірменії, Франції, але у вирішальному двобої поступився супернику з Азербайджану та посів друге місце.
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  • Хазар Гейдаров у ваговій категорії до 55 кг здобув чотири перемоги, але поступившись у фіналі, також став срібним призером.
 
Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті 1 золоту, 3 срібні, 3 бронзові медалі та посіла четверте місце в загальнокомандному заліку.
 
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