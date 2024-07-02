02.07.2024 16:07 Дмитро Колонєй

У Харківі створено єдиний в Україні департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував створення унікальної структури.



У Харківі створено єдиний в Україні департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов заначив, що створення у міств вперше в Україні департаменту інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища - відповідь на вимогу нашого часу кардинально переосмислити увесь міський простір - від вулиць і громадського транспорту, до будівель, сходів і парків Харкова.

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За його словами йдеться навіть не стільки про певні технічні недоліки, скільки про необхідність починати формувати зовсім іншу міську філософію: зі створенням таких умов, за яких кожний, хто живе у Харкові, незалежно від віку, статі чи стану здоровʼя, зможе бути вільним у доступі до будь-якого сервісу чи громадських місць. Де усі архітектурні та інфраструктурні проєкти будуть реалізовані тільки, якщо включають інклюзивні міркування.

"Між іншим, будемо чесними, забезпечити рівний доступ до участі у суспільному житті — це наш прямий обовʼязок, зокрема, і перед учасниками та ветеранами бойових дій, які прямо зараз жертвують собою заради нас і нашої країни.

Тому вже найближчим часом ми приступимо до комплексного аудиту стану доступності по районах Харкова та визначимо першочергові потреби громади. Звісно, за участі самої громади.

Дякую депутатам міськради, які на сьогоднішній сесії підтримали мою пропозицію про створення унікального для України механізму подальшого розвитку Харкова". - підсумував Ігор Терехов.