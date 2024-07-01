01.07.2024 18:35 Дмитро Колонєй

Як виглядає посвідчення представника ТЦК

Кабмін затвердив форму документу, який повинен бути у перевіряючої особи.



Як виглядає посвідчення представника ТЦК



Як повідомляє РЕДПОСТ, Кабмін затвердив форму службового посвідчення, яке має бути у представника ТЦК. Службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається на підставі наказу відповідного керівника, головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації), засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою.

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Таке посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).