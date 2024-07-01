Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував:
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!"
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Сьогодні прагнення новизни може виявлятися у бажанні дізнатися щось нове чи спілкуватися і знайомитися. Звичні справи здаватимуться нудними, і суперечки можуть швидко розростатися.
Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.
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