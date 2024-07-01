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01.07.2024  16:15   

Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста.


Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові

 

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував:

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!"

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про стан постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова 30 червня 2024 року.
 
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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