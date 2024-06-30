    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківшини загасили 20 пожеж
30.06.2024  09:00   

Рятувальники Харківшини загасили 20 пожеж

Оперативна інформація по Харківщині на 30 червня 2024 року.


Рятувальники Харківшини загасили 20 пожеж
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 29 по 30 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів з яких:
  • 20 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 2 – на допомогу населенню;
  • 2 – на перевірку після обстрілу;
  • 5 – інші виїзди;
Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Куп’янському районі області. Внаслідок обстрілів горіла трава та хвойна підстилка на загальній площі 2 га.  Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12059 осіб, з них 930 дітей та 278 маломобільних осіб.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 