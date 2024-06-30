30.06.2024 09:00

Рятувальники Харківшини загасили 20 пожеж

Оперативна інформація по Харківщині на 30 червня 2024 року.



Рятувальники Харківшини загасили 20 пожеж



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 29 по 30 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

2 – на допомогу населенню;

2 – на перевірку після обстрілу;

5 – інші виїзди;

Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Куп’янському районі області. Внаслідок обстрілів горіла трава та хвойна підстилка на загальній площі 2 га. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12059 осіб, з них 930 дітей та 278 маломобільних осіб.