Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова

Про роботи, які виконують фахівці підприємства, розповіли у КП «Харківблагоустрій».
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Київському районі усувають наслідки денного обстрілу окупантів. Зокрема, робітники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло та сміття.
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Сьогодні краще уникати революцій та ризикованих експериментів, дотримуючись перевірених шляхів. Це допоможе досягти успіху в будь-якій сфері життя.
Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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