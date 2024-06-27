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27.06.2024  19:12   Дмитро Колонєй

Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова

Про роботи, які виконують фахівці підприємства, розповіли у КП «Харківблагоустрій».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Київському районі усувають наслідки денного обстрілу окупантів. Зокрема, робітники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло та сміття.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл Харкова окупантами. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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