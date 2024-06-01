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01.06.2024  18:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення - Генеральний штаб ЗСУ

По Вовчанських Хуторах агресор запустив керовану авіаційну бомбу з Таганрогу (російська федерація).

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ще одна КАБ прилетіла з території російської федерації по Зибиному. Пополудні з Бєлгорода (рф) росіяни завдали цинічного ракетного удару по Харкову.
 
На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Дружелюбівки. Сили оборони дають гідну відсіч противнику. 
 
Продовжують активні дії російські окупанти на Сіверському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до дев’яти. Одну атаку українські захисники відбили, вісім ще тривають. Водночас, ворог завдав бомбового удару однією КАБ по Переїзному.  
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що знайдено тіло дев'ятої жертви ворожого ракетного удару по Харкову 31 травня.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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