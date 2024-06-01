    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині продовжують ліквідувати лісові пожежі
01.06.2024  14:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують ліквідувати лісові пожежі

Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині триває гасіння 9 лісових пожеж. Вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти.
 
 
Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі біля 2 тис. 300 га.
 
 
Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри гасіння пожежі у Балаклії після ракетного удару.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Надзвичайні події Знайдено тіло дев'ятої жертви ворожого ракетного удару по Харкову 31 травня 01.06 Надзвичайні події Внаслідок обстрілу Малоданилівської громади постраждала жінка 01.06 Надзвичайні події Ворог завдав удару по лісосмузі в Харківському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 