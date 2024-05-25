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25.05.2024  16:35   

Ігор Терехов повідомив про двох загиблих через обстріл (оновлено)

За попередньою інформацією, ворог влучив у будівельний гіпермаркет.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
 
Мер Харкова повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова вдень 25 травня загинуло двоє людей.
 
Інформація доповнюється.
 
У ХОВА додали, що два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів.
Тэги:  агрессия россии, харків
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