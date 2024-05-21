У Харкові допомагають евакуйованим з прикордоння мешканцям

Громадяни, які евакуювалися з Липецької та Вовчанської громад до Харкова, можуть оформити статус внутрішньо переміщених осіб та отримувати виплати.
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Зірки радять уникати великих та відповідальних справ. Краще відпочити та набратися сил. Нехай це виглядає як ліньки, але спокійний день допоможе вам відновити енергію.
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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