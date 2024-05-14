Росіяни намагаються налякати та змусити мешканців Харкова виїжджати з міста - Ігор Терехов

14.05.2024 19:00 Дмитро Колонєй

Мер Харова Ігор Терехов прокоментував активізацію ударів загарбників.

«Сім влучань — такого давно не було. Росіяни активізувалися. Це тактика залякування людей, розтрощення нам житлової сфери, комунікацій. Це все тактика залякати людей, змусити їх виїжджати з міста Харкова, це ми чудово розуміємо. Але ж ви бачите, що ніхто нікуди не їде, паніки немає. Це не пройде у росіян», — говорить мер.

Російський агресор 14 травня 2024 року ще раз обстріляв місто Харків керованими авіабомбами.

Три «прильоти» КАБів були зафіксовані в Шевченківському районі. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, інші - поряд з житловою забудовою. Внаслідок атаки по середмістю постраждали 18 харків’ян, серед них - троє дітей.

«Маємо серйозні руйнації, є тріщини в конструктиві будинку. Вважаю, нам потрібно буде відселяти людей, бо є аварійність. Зараз працюють фахівці ДСНС, триває обхід по квартирах», - зазначив Ігор Терехов.

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