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14.05.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Росіяни намагаються налякати та змусити мешканців Харкова виїжджати з міста - Ігор Терехов

Мер Харова Ігор Терехов прокоментував активізацію ударів загарбників.


Росіяни намагаються налякати та змусити мешканців Харкова виїжджати з міста - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, коментуючі посилення обстрілів міста росіянами зазначив: 
 
«Сім влучань — такого давно не було. Росіяни активізувалися. Це тактика залякування людей, розтрощення нам житлової сфери, комунікацій. Це все тактика залякати людей, змусити їх виїжджати з міста Харкова, це ми чудово розуміємо. Але ж ви бачите, що ніхто нікуди не їде, паніки немає. Це не пройде у росіян», — говорить мер.
 
Російський агресор 14 травня 2024 року ще раз обстріляв місто Харків керованими авіабомбами.
 
Три «прильоти» КАБів були зафіксовані в Шевченківському районі. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, інші - поряд з житловою забудовою. Внаслідок атаки по середмістю постраждали 18 харків’ян, серед них - троє дітей. 
 
«Маємо серйозні руйнації, є тріщини в конструктиві будинку. Вважаю, нам потрібно буде відселяти людей, бо є аварійність. Зараз працюють фахівці ДСНС, триває обхід по квартирах», - зазначив Ігор Терехов. 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники завдали удар по району житлової забудови.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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