12.05.2024 19:00 Дмитро Колонєй

Передумов для евакуації з Харкова немає - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що обстановка у місті залишається спокійною.



Передумов для евакуації з Харкова немає - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на зустрічі з журналістами зазначив , що незважаючи на всі події, які відбуваються в області, в місті панує спокій.

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"Ми не бачимо того, щоб люди виїжджали. Немає ніякого ажіотажу. Харків’яни спокійно гуляють вулицями, займаються своїми справами", - зазначив мер.

Також Ігор Терехов зауважив, що Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про евакуацію мешканців лише тих районів області, де тривають активні бойові дії. Передумов для евакуації з самого Харкова немає.

"Я з першого дня повномасштабного вторгнення казав, що кожен для себе сам ухвалює рішення - виїжджати з міста чи ні. Я в Харкові був увесь час і залишатимусь, доки ми не здобудемо перемогу!" - підкреслив Ігор Терехов.