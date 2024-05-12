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12.05.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Передумов для евакуації з Харкова немає - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що обстановка у місті залишається спокійною.


Передумов для евакуації з Харкова немає - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на зустрічі з журналістами зазначив, що незважаючи на всі події, які відбуваються в області, в місті панує спокій.
 
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"Ми не бачимо того, щоб люди виїжджали. Немає ніякого ажіотажу. Харків’яни спокійно гуляють вулицями, займаються своїми справами", - зазначив мер. 
 
Також Ігор Терехов зауважив, що Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про евакуацію мешканців лише тих районів області, де тривають активні бойові дії. Передумов для евакуації з самого Харкова немає. 
 
"Я з першого дня повномасштабного вторгнення казав, що кожен для себе сам ухвалює рішення - виїжджати з міста чи ні. Я в Харкові був увесь час і залишатимусь, доки ми не здобудемо перемогу!" - підкреслив Ігор Терехов.
 
 
Тэги:  ігор терехов, агрессия россии, харків
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