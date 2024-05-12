12.05.2024 17:23

Наступ РФ на Харківщині лише початок - експерт

Росіяни зробили спробу наступу на Харківщині.



Наступ РФ на Харківщині лише початок - експерт



Як повідомляє РЕДПОСТ , атака ЗС РФ на півночі Харківщини викрила слабкі місця України. Як зазначає CNN, Росія не тільки користується моментом, коли Україна ще не отримала достатньої допомоги США, але й спеціально готувалася до цього. Проте ЗСУ теж очікували наступу РФ на Харківщині, тому бойові дії тривають.

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Російські війська почали наступ з півночі Харківської області 10 травня вздовж 60-кілометрової ділянки фронту. Зараз стало відомо, що вони захопили кілька сіл у сірій зоні й тривають бої в районі Вовчанська.

У виданні стверджують, що наступ РФ став ще одним прикладом того, що українські сили слабші за російські. Їх менше, менше боєприпасів та недостатньо захищено небо. Проте найголовнішим дефіцитом є бійці. За оцінками української розвідки, квітень-травень мали стати важкими для ЗСУ, бо досі бракує зброї. Попри шалені втрати ЗС РФ мають 500-тисячне угруповання всередині України або на її кордонах.

Штурм з півночі відбувся після створення нового російського військового угруповання під назвою "Північ". Воно має бути чисельністю до 100 000 бійців.

"Росія прагнула сформувати 60-100 тисяч військових для ОУ "Північ", щоб атакувати Харків. Наразі ми оцінюємо чисельність до 50 тисяч", — заявив Джодж Баррос з Інституту вивчення війни.

Саме вони й атакували північ Харківської області й мають новий тактичний знак. Наступ був очікуваним, тому ЗС РФ зазнали великих втрат. Проте амбіції РФ можуть зрости, якщо вони перекинуть спецпідрозділи на Харківський напрямок. Видання також наводить слова представника українського ССО, який заявив, що наступ РФ — лише початок. В окупантів є плацдарми для подальшого просування.

Аналітики вважають, що далі ЗС РФ спробують розширити географію й атакувати в Сумській області, де вже кілька місяців тривають рейди російських ДРГ. Харків вони не зможуть зайняти, але на думку Барроса, вони прагнуть того, щоб ЗСУ перекинули резерви від Донецької області на Харківську. Таким чином мають створитися можливості для захоплення всієї Донеччини. Ще однією метою може бути поставити під загрозу Купʼянське угрупування українських захисників.

Росіяни збільшили загальну кількість атак по всьому фронту, бо розуміють, що в них є кілька тижнів допоки західна допомога не почне надходити у потрібній кількості. Відтак бʼють не тільки на землі, але і з повітря авіабомбами ФАБ з УМПК.

"Нещодавні досягнення Росії, які ми бачимо зараз, не просто опортуністичні. Росіяни готувалися до цього і зараз це використовують. Україні, можливо, доведеться приймати складні рішення через повільність дій США та дилему, яка зараз виникає", — резюмував Баррос.

Зі свого боку представник ГУР Андрій Юсов заявив, що розвідка знала про плани рф на Харківщині. «Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано», - сказав Юсов. У Харківській області тривають бої, в яких також беруть участь спецпризначенці ГУР. Зараз ворог зазнає великих втрат. Юсов зазначив, що окупанти кинули у Харківську область солдатів Московського та Ленінградського військових округів. Він звернувся до росіян та закликав здаватися у полон. Представник ГУР зазначив, що такі випадки вже є. Між тим населення Вовчанська продовжує евакуюватися.