05.05.2024 09:30

Загарбники вбили людину на Харківщині

Опервтивна ситуація по Харківщині на 5 травня 2024 року від ХОВА.

Як повідмоляє РЕДПОСТ , росіни продовжують обстрілювати Харківщину. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Стрілеча, Гатище, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка.

00:39 Основ’янський район м. Харків. Внаслідок ударів «Шахедів» горів будинок, господарчі споруди. Постраждали 6 людей, серед них дівчинка 2015 року народження, гостра реакція на стрес.

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16:25 Індустріальний район. Внаслідок обстрілу ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства. На цю годину пожежа локалізована.

5 травня 00:30 російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівку. Постраждали п‘ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі.

16:51 Харківський район, Липецька ТГ, с. Борщова. Внаслідок обстрілу горів будинок.

16:37 Харківський район, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком.

15:15 обстріл КАБ с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар в приватний будинок. Пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29,13 га території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що вдень рятувальники загасили 11 пожеж, які спалахнули через удари ворога.