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02.05.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

Наслідки ранкових обстрілів Харківщини показали у прокуратурі

Внаслідок ворожих обстрілів травмовано двох мирних мешканців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, вранці 2 травня окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Отримала поранення 63-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.
 
Близько 10:00 у с. Кучерівка був ворожий обстріл з FPV-дрону. Пошкоджено вантажівку. 
 
 
Без постраждалих. 
 
Об 11:30 російські військові вдарили по Купʼянську. Травмовано 66-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог бив по місту з РСЗВ.
 
 
Об 11:40 збройні сили рф завдали ракетні удари по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджено  господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало. За попередніми даними, російська армія вдарили трьома ракетами типу «Гром Е-1».
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції повідомили подробиці про обстріл Дергачів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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