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02.05.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

Авто з'їхало з дороги і перекинулося: на Харківщині в ДТП загинув підліток

Подія сталася 1 травня близько 14:30 на польовій дорозі поблизу села Аркадівка Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Водій транспортного засобу у стані сп’яніння не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. 15-річний підліток, який знаходився на передньому пасажирському сидінні, вилетів у вікно. Від отриманих травм він помер на місці.
 
Чоловік та ще один пасажир, 15-річний хлопець, не постраждали. 
 
Слідчі встановили, що 34-річний водій «Daewoo Lanos» перебував у стані сп’яніння. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
 
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині у полі підірвався трактор.
 
Тэги:  дтп, харків
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