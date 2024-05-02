02.05.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

Авто з'їхало з дороги і перекинулося: на Харківщині в ДТП загинув підліток

Подія сталася 1 травня близько 14:30 на польовій дорозі поблизу села Аркадівка Куп’янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Водій транспортного засобу у стані сп’яніння не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. 15-річний підліток, який знаходився на передньому пасажирському сидінні, вилетів у вікно. Від отриманих травм він помер на місці.

Чоловік та ще один пасажир, 15-річний хлопець, не постраждали.

Слідчі встановили, що 34-річний водій «Daewoo Lanos» перебував у стані сп’яніння. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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