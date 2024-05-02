02.05.2024 14:05 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 2 травня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2268 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Каротажник – 20 000 грн.
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Машиніст тепловоза – 18 200 грн.
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Архітектор – 15 000 грн.
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Редактор – 14 750 грн.
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Газівник – 13 505 грн.
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Судовий розпорядник – 12 880 грн.
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Виробник сиру – 12 500 грн.
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Сигналіст – 12 260 грн.
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Вогнетривник – 11 560 грн.
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Модельєр-конструктор – 11 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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