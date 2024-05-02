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02.05.2024  14:05   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 2 травня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2268 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
 Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Каротажник – 20 000 грн. 
  • Машиніст тепловоза – 18 200 грн. 
  • Архітектор – 15 000 грн. 
  • Редактор – 14 750 грн. 
  • Газівник – 13 505 грн. 
  • Судовий розпорядник – 12 880 грн. 
  • Виробник сиру – 12 500 грн. 
  • Сигналіст – 12 260 грн. 
  • Вогнетривник – 11 560 грн. 
  • Модельєр-конструктор – 11 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Тэги:  робота, харків
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