    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині за місяць виявили фактично 500 водіїв у стані сп’яніння, чи з ознаками сп'яніння
01.05.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині за місяць виявили фактично 500 водіїв у стані сп’яніння, чи з ознаками сп'яніння

За минулий місяць патрульні зафіксували 494 випадків керування водіями транспортними засобами в стані сп’яніння, чи з ознаками сп'яніння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Серед водіїв, у яких патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння, були й такі, чий результат алкотестера перевищував норму в десятки разів.
 
Також значний відсоток водіїв, щодо яких складені протоколи, перебували з ознаками наркотичного сп’яніння.
 
Патрульні зазначають, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле. Понад 3 проміле алкоголю вважається фазою важкого сп'яніння, яка наближається до алкогольного отруєння.
 
У всіх випадках інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водіїв від керування.
 
«Шановні водії, сідаючи за кермо в стані сп'яніння, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху»,- йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янина підозрюють у скоєнні хуліганстві.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Надзвичайні події На Харківщині двоє громадян здійснювали вилов риби методом підводного полювання 30.04 Надзвичайні події Наніс різані рани людям та перевертав сміттєві баки: харків'янина підозрюють у скоєнні хуліганстві 29.04 Надзвичайні події Заважав гавканням: харків'янин порізав голову безпритульному собаці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 