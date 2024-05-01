01.05.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині за місяць виявили фактично 500 водіїв у стані сп’яніння, чи з ознаками сп'яніння

За минулий місяць патрульні зафіксували 494 випадків керування водіями транспортними засобами в стані сп’яніння, чи з ознаками сп'яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Серед водіїв, у яких патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння, були й такі, чий результат алкотестера перевищував норму в десятки разів.

Також значний відсоток водіїв, щодо яких складені протоколи, перебували з ознаками наркотичного сп’яніння.

Патрульні зазначають, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле. Понад 3 проміле алкоголю вважається фазою важкого сп'яніння, яка наближається до алкогольного отруєння.

У всіх випадках інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водіїв від керування.

«Шановні водії, сідаючи за кермо в стані сп'яніння, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху»,- йдеться у повідомленні.

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