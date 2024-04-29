    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові реалізовують проєкти підтримки бізнесу
29.04.2024  14:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові реалізовують проєкти підтримки бізнесу

У місті Харкові впроваджують проєкти «Quick Help» і «Купуй харківське», які спрямовані на підтримку підприємців і розповсюдження їхньої продукції.

 
Про це сьогодні, 29 квітня, в ефірі радіо «Накипіло» розповів директор КУ «Офіс реформ Харкова» Дмитро Давідьянц, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, проєкт «Quick Help» передбачає можливість отримати генератори та прилади високоякісного супутникового інтернету. 
 
«Участь у цьому конкурсі може взяти кожен підприємець, чий бізнес зареєтрований у Харкові. Серед основних критеріїв відбору - створення робочих місць (не менше трьох), сума сплачуваних податків і соціальна відповідальність», - повідомив Дмитро Давідьянц.
 
У межах проєкту планується видати понад 50 пакетів допомоги. Конкурс триватиме до 30 квітня включно.
 
Крім того, Дмитро Давідьянц розповів, що в місті розробляють проєкт «Купуй харківське». Його мета - реалізація продуктів місцевого виробника на ринках інших регіонів і країн. 
 
«Фахівці розробляють комунікаційну стратегію, завдяки якій ми зможемо просувати харківський товар різноманітними шляхами - від таргетованої реклами до участі у виставках. Просувати продукти брендів будемо за кошти міжнародних донорів», - зазначив директор «Офісу реформ Харкова».
 
До проєкту можуть долучитися не тільки виробники продуктів, а й різноманітні установи, навчальні заклади тощо.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  харків, проєкти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.04 Дороги та транспорт Дорожники зробили комфортнішим проїзд вулицями у центрі Харкова 29.04 Жива природа Як потрапити у Харківський ботсад на екскурсію до півоній (фото)   29.04 Спорт Харківські спортсмени тренуються та обмінюються досвідом у Франції
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 