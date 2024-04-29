29.04.2024 14:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові реалізовують проєкти підтримки бізнесу

У місті Харкові впроваджують проєкти «Quick Help» і «Купуй харківське», які спрямовані на підтримку підприємців і розповсюдження їхньої продукції.

Про це сьогодні, 29 квітня, в ефірі радіо «Накипіло» розповів директор КУ «Офіс реформ Харкова» Дмитро Давідьянц, передає РЕДПОСТ.

За його словами, проєкт «Quick Help» передбачає можливість отримати генератори та прилади високоякісного супутникового інтернету.

«Участь у цьому конкурсі може взяти кожен підприємець, чий бізнес зареєтрований у Харкові. Серед основних критеріїв відбору - створення робочих місць (не менше трьох), сума сплачуваних податків і соціальна відповідальність», - повідомив Дмитро Давідьянц.

У межах проєкту планується видати понад 50 пакетів допомоги. Конкурс триватиме до 30 квітня включно.

Крім того, Дмитро Давідьянц розповів, що в місті розробляють проєкт «Купуй харківське». Його мета - реалізація продуктів місцевого виробника на ринках інших регіонів і країн.

«Фахівці розробляють комунікаційну стратегію, завдяки якій ми зможемо просувати харківський товар різноманітними шляхами - від таргетованої реклами до участі у виставках. Просувати продукти брендів будемо за кошти міжнародних донорів», - зазначив директор «Офісу реформ Харкова».

До проєкту можуть долучитися не тільки виробники продуктів, а й різноманітні установи, навчальні заклади тощо.

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