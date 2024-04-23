23.04.2024 18:39 Дмитро Колонєй

Бійці ЗСУ готові покинути позиції і йти на Київ: фейк росіян

Загарбники розповсюджують новий вкид.



Бійці ЗСУ готові покинути позиції і йти на Київ: фейк росіян



Як повідомляє РЕДПОСТ , росіяни розповсюджують вкид, що через втому від бойових дій і рішення Верховної Ради по законопроєкту щодо мобілізації, багато хто з військовослужбовців ЗСУ не проти піти на Київ. Це тиражують пропагандисти з посиланням на видання «Думська».

Правда: вкид про «похід на Київ» поширив російський Telegram-канал, який мімікрує під одеське онлайн-видання «Думська».

Збройні сили України користуються найвищою довірою серед українців (станом на 7 лютого 2024 року цей рівень становив 95%, тому пропаганда регулярно вкидає в інфопростір фейкові «звернення» або «зізнання» українських воїнів.

Зараз це – частина комплексних зусиль москви з проведення спецоперації «Майдан-3», яка спрямована на дестабілізацію України зсередини.

А наратив про те, що головний ворог захисників України нібито сидить не у москві, а у Києві, російська пропаганда просуває з моменту початку АТО в 2014 році.