Ігор Терехов розповів, куди цілили окупанти

Мер Харкова оголосив попередні дані щодо удару ворога по місту.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що загарбники цілили по інфраструктурному обʼєкту міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни завдали ударів по Харкову та області КАБами.
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