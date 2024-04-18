18.04.2024 15:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині судутимуть чоловіка, який незаконно збагачувався за рахунок корисних копалин

Перед судом постане ексдиректор санаторію Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом 2021 року на той момент діючий директор одного з державних санаторіїв у Харківському районі проводив незаконний видобуток мінеральних вод.

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Він це робив, не зважаючи на те, що у 2018 році Державною службою геології та надр України було винесено наказ щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами санаторієм до усунення виявлених під час перевірки порушень, серед яких відсутність акту про надання гірничого відводу та погодженої схеми розробки ділянки родовища мінеральних лікувальних підземних вод.

Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи, здійснення санаторієм видобутку корисних копалин (підземних вод) без дозволу на спеціальне водокористування, гірничого відводу та у невідповідності до вимог нормативно-технічних документів є недотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Обвинуваченого судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.