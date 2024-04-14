14.04.2024 17:54 Дмитро Колонєй

Зловмисника у розшуку спіймали на станції харківського метро

Правоохоронці Харкова затримали злодюг з наркотиками, нетверезих водіїв та подозрювали десятки людей у диверсійній діяльності.

Поліцейські також затримали двох громадян з наркотиками.

До територіальних підрозділів доставлені для перевірки у диверсійній діяльності 25 осіб.

Не обійшлося й без двох нетверезих водії, яких затримали вартові закону.

Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали злодія у розшуку, коли він не там перетинав вулицю