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14.04.2024  17:54   Дмитро Колонєй

Зловмисника у розшуку спіймали на станції харківського метро

Правоохоронці Харкова затримали злодюг з наркотиками, нетверезих водіїв та подозрювали десятки людей у диверсійній діяльності.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці зупинили для перевірки на станції метро «Завод імені Малишева» 53-річного харків'янина. Виявилося, що це чоловік, якого розшукують за крадіжку.
 
  • Поліцейські також затримали двох громадян з наркотиками.
  • До територіальних підрозділів доставлені для перевірки у диверсійній діяльності 25 осіб.
  • Не обійшлося й без двох нетверезих водії, яких затримали вартові закону.
  • Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.  

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали злодія у розшуку, коли він не там перетинав вулицю

 
 

 

Тэги:  кримінал, крадіжка, харків
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