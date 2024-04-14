Зловмисника у розшуку спіймали на станції харківського метро

Правоохоронці Харкова затримали злодюг з наркотиками, нетверезих водіїв та подозрювали десятки людей у диверсійній діяльності.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали злодія у розшуку, коли він не там перетинав вулицю
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Вимогливий день, але не перегинайте ціпок. Зосередьтеся на роботі, уникайте легких захоплень. Проведіть час із близькими.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
14 квітня проводиться Міжнародний день моментів сміху.
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