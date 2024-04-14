14.04.2024 15:35 Дмитро Колонєй

Французи бажають їхати захищати Україну, а поляки - бути якнайдалі від неї та Батьківщини

Тенденції, які поширюються у країнах Європи.

Як повідомляє РЕДПОСТ , згідно опитуванню Ipsos, більше половини (51%) французів віком 18-25 років готові воювати за Україну. Третина з них (31%) підтримують ідею розміщення власних військ в Україні, а майже дві третини (62%) вважають, що «було б добре знову запровадити обов’язкову військову службу», скасовану у Франції в 1997 році. Тому що майже половина з них розглядають кар’єру в збройних силах.

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Між тим у Польщі продовжує посилюватися побоювання розширення війни. Ці тенденції мощно виявилися відразу після початку війни, у лютому 2022 року и тільки поширювалися - люди активно займалися покупками нерухомості за кордоном. Але останні кілька тижнів, дзвінки особлиао почастішали, бо на українському фронті почала погіршуватися ситуація.

Дехто купує житло в паніці, намагаючись уникнути призову в польську армію,

Хтось заради душевного спокою в разі ескалації війни.

Зазначимо, що поляки залишають пустою, не здають в оренду, придбане житло, аби в разі чого швидко заселитись у квартиру.