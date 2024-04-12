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12.04.2024  18:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині гастролер з Донбасу допомогав окупантам, а потім втік

Чим займався на Харківщині прихильник загарбників у розшуку з'ясувало спецрозслідування.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 38-річний енергетик з с. Підгорівка Старобільського району Луганської області слугував окупантам на Харківщині: 
 
  • у липні 2022 року обвинувачений приїхав у Куп’янськ;
  • погодився на пропозицію представників РФ, обійняв посаду «и. о. заместителя начальника «Управления топлива, энергетики и угольной промышлености» в окупаційній адміністрації;
  • звітував перед вищим керівництвом про виконання розпоряджень і вказівок;
  • контролював роботу підлеглих працівників;
  • проводив наради;
  • узгоджував бюджет для виплати заробітної плати в російських рублях;
  • погоджував плани розвитку енергогосподарства і підвищення ефективності виробництва підприємств, розглядав пропозиції щодо їх реконструкцій;
  • вживав усіх заходів для налагодження енергетичної структури на захопленій території.  
                            
Після деокупації колаборант втік на непідконтрольні Україні території і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова. 
 
Чоловіку загрожує від п’яти до десяти років за гратами із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що жінка, яка працювала на загарбників, переховувалася у Харкові.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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