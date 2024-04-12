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12.04.2024  13:11   Дмитро Колонєй

Мобілізація: яким чином повинні будуть оновити облікові дані чоловіки в Україні

Про це розповіли у Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки українського парламенту.


Мобілізація: яким чином повинні будуть оновити облікові дані чоловіки в Україні
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами члена Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, Закон про мобілізацію дасть Генштабу ЗСУ чітке розуміння, скільки людей в Україні можна залучити до захисту держави.
 
Прийняття законопроєкту про мобілізацію дає чіткий меседж нашим союзникам, що ми посилюємо мобілізаційні процеси. 
 
Як заявив політик, кожен громадянин України, який є військовозобов’язаним і не має фізичних обмежень, повинен оновити свої облікові дані. Через якийсь час після набуття чинності Закону про мобілізацію повинен запрацювати електронний кабінет військовозобов’язаного, через який можна буде добровільно оновити свої дані. Також це можна буде зробити безпосередньо в ТЦК або в ЦНАПах, — 
зазначив політик.
 
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Дані про чинних військовослужбовців уже наявні в системі «Оберіг».
 
За новим законом
 
  • Визнані «обмежено придатними» мають повторно прийти до ВЛК.
  • Ті, хто отримав 2 та 3 групу інвалідності після 24/02/2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд.
  • За консульськими послугами за кордоном: протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК (електронною поштою, телефоном або через е-кабінет).
  • Обмеження права водіння авто для тих, хто ухиляється.
  • Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.
  • Необхідно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ

 

 

Тэги:  мобілізація, агрессия россии
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