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09.04.2024  14:55   Віталій Хінєвіч

У Шевченківському районі Харкова оформлюють компенсацію за пошкоджене житло

З 8 квітня за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова в одному з мікрорайонів Шевченківського району, який постраждав від нещодавних обстрілів, працює мобільний пункт Центру надання адміністративних послуг міста Харкова, передає РЕДПОСТ .

 
Мешканці району мають змогу подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене майно.
 
Що необхідно мати:
 
  • паспорт та РНОКПП;
  • номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);
  • електронну пошту;
  • відкриту банківську картку єВідновлення;
  • документи права власності на житло, яке повинно бути зареєстроване в ДРРП;
  • якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.
у разі відсутності житла в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), на місці ведеться прийом фахівцями Департаменту реєстрації ХМР.
 
В перший день цей пункт відвідали 191 мешканців району.
 
Також, на місці можна отримати правову допомогу від представників БФ «Право на захист».
Тэги:  харків, відновлення
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