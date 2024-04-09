09.04.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

У Шевченківському районі Харкова оформлюють компенсацію за пошкоджене житло

З 8 квітня за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова в одному з мікрорайонів Шевченківського району, який постраждав від нещодавних обстрілів, працює мобільний пункт Центру надання адміністративних послуг міста Харкова, передає РЕДПОСТ .

Мешканці району мають змогу подати заяву на отримання компенсації за пошкоджене майно.

Що необхідно мати:

паспорт та РНОКПП;

номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);

електронну пошту;

відкриту банківську картку єВідновлення;

документи права власності на житло, яке повинно бути зареєстроване в ДРРП;

якщо заяву подає уповноважена особа – має бути довіреність на виконання правочину.

у разі відсутності житла в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), на місці ведеться прийом фахівцями Департаменту реєстрації ХМР.

В перший день цей пункт відвідали 191 мешканців району.

Також, на місці можна отримати правову допомогу від представників БФ «Право на захист».