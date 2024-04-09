У Шевченківському районі Харкова оформлюють компенсацію за пошкоджене житло

З 8 квітня за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова в одному з мікрорайонів Шевченківського району, який постраждав від нещодавних обстрілів, працює мобільний пункт Центру надання адміністративних послуг міста Харкова, передає РЕДПОСТ .
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День буде емоційним та непередбачуваним. Дотримуйтесь своїх бажань і почуттів, довіряйте інтуїції. Спілкування та дружелюбність можуть принести успіх.
До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Без опадів.
9 квітня в Україні та по всьому світу відзначають Всесвітній день антикваріату.
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