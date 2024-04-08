08.04.2024 13:40 Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі Харкова інтенсивно оновлюють комунікації

Ремонтники дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району КП «Харківводоканал» продовжують планомірну роботу із заміни технічно зношених комунікацій, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 8 квітня, керівник підрозділу Сергій Шеховцов, у поточному році у будинках району вже оновили понад 1,3 км систем водопостачання та водовідведення.

«Нещодавно встановили високоякісні внутрішньобудинкові комунікації загальною протяжністю 360 метрів і здійснили заміну запірної арматури на вулиці Тархова, 8, бульварі Івана Каркача, 77 та проспекті Героїв Харкова, 318. У наших найближчих планах проведення реконструкції у багатоповерхівках на вулицях Олександра Зубарєва, Сергія Грицевця та Шариковій», - поінформував Сергій Шеховцов.

За його словами, також бригади дільниці щодня приймають близько 20 звернень харків'ян та оперативно реагують на заявки безпосередньо у день їх надходження. Паралельно проводиться планове технічне обслуговування та профілактичні роботи.

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