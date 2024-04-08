08.04.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

У Чугуєві чоловік завдав близько 10 ножових поранень жінці

У квітні 2017 року чоловік разом з друзями перебував у кафе у місті Чугуїв, де вживав спиртні напої.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

В той вечір в цьому кафе перебувала й потерпіла, де 50-річний зловмисник і познайомився з нею.

Перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, чоловік почав безпідставно висловлювати образи у сторону жінки.

Коли вона вийшла з кафе, він пішов за нею. Дійшовши до місцевого парку, чоловік дістав ніж та наніс їй близько 10 ударів по всьому тілу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника, його було взято під варту.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю. Додав, що не хотів вбивати потерпілу, проте нібито під час розмови вона його словесно ображала, що його обурило. Також зловмисник сказав, що сам не зрозумів, як так сталось і що все було «як в тумані».

Вироком Чугуївського міського суду Харківської області від 5 лютого 2024 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Прокурори подали на вказане рішення апеляційної скаргу, зазначивши, що є незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню в частині призначення покарання у зв’язку з невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого через його м’якість.

Прокурори через апеляцію домоглись довічного увʼязнення чоловіку, який зарізав жінку в Чугуєві. Вирок суду апеляційної інстанції набрав чинності.

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