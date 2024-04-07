07.04.2024 09:42
Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, спричинених обстрілами
Оперативна інформація по Харкіщині на 7 квітня 2024 року від ДСНС
Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, спричинених обстрілами
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 06 по 07 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили
83 оперативних виїзди, з яких:
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57 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;
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2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
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2 – на перевірку після обстрілу;
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12 – на допомогу населенню;
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10 – інші виїзди.
6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у
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Чугуївському,
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Харківському,
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Ізюмському,
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Лозівському районах області та
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Основ’янському районі міста Харкова.
Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС.
Близько 15:50 рятувальники Шевченківського району міста Харкова проводили перевірку місця обстрілу. Внаслідок вибуху 1 чоловік загинув, 2 отримали поранення.
Вогнеборці ліквідували 42 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 26 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 351 одиницю вибухонебезпечних предметів.
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