    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, спричинених обстрілами
07.04.2024  09:42   

Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, спричинених обстрілами

Оперативна інформація по Харкіщині на 7 квітня 2024 року від ДСНС


Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, спричинених обстрілами
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 06 по 07 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 83 оперативних виїзди, з яких:
  • 57 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на перевірку після обстрілу;
  • 12 – на допомогу населенню;
  • 10 – інші виїзди.
 
6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у
  • Чугуївському, 
  • Харківському,
  • Ізюмському,
  • Лозівському районах області та
  • Основ’янському районі міста Харкова.
 
Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Близько 15:50 рятувальники Шевченківського району міста Харкова проводили перевірку місця обстрілу. Внаслідок вибуху 1 чоловік загинув, 2 отримали поранення.
 
Вогнеборці ліквідували 42 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 26 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 351 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  пожежа, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.04 Надзвичайні події На Харківщині вогнеборці ліквідували 114 пожеж в екосистемах 02.04 Надзвичайні події На Харківщині продовжують горіти сухостії 02.04 Надзвичайні події На Харківщині вогнеборці врятували на пожежі маленького їжачка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 