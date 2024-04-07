07.04.2024 09:42

Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, спричинених обстрілами

Оперативна інформація по Харкіщині на 7 квітня 2024 року від ДСНС



Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж, спричинених обстрілами



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 06 по 07 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 83 оперативних виїзди, з яких:

57 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на перевірку після обстрілу;

12 – на допомогу населенню;

10 – інші виїзди.

6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у

Чугуївському,

Харківському,

Ізюмському,

Лозівському районах області та

Основ’янському районі міста Харкова.

Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС.

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Близько 15:50 рятувальники Шевченківського району міста Харкова проводили перевірку місця обстрілу. Внаслідок вибуху 1 чоловік загинув, 2 отримали поранення.

Вогнеборці ліквідували 42 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 26 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 351 одиницю вибухонебезпечних предметів.