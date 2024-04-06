06.04.2024 09:05 Віталій Хінєвіч
Харківщина на ранок 6 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
Зокрема, під ворожим вогнем була: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кругле, Берестове, Куп’янськ.
О 19:14 повторний обстріл с. Момотове Харківського району. Влучання С-300 у недіючу ферму. Без постраждалих.
17:30 у м. Вовчанськ внаслідок артобстрілу пошкоджено будівля магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.
Також о 17:10 ворог обстріляв із РСЗВ с. Момотове та Олександрівка Харківського району. Перший удар був стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих.
15:15 у с. Руська Лозова внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
14:25 у м. Куп’янськ влучання FPV-дроном по території. Пошкоджена автівка. Без постраждалих.
Крім цього о 11:40 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила.
5 квітня 10:54 у с. Піски-Радьківськи Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ сталось загоряння на території недіючого сільгосппідприємства. Постраждалих не має.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Харків ворог атакував
уночі 6 квітня. В результаті чого поранено 11 людей, 6 людей загинули.
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