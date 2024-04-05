Окупанти не атакували, але обстрілювали селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 квітня 2024 року.
Комментариев: 0
Настав час розумової праці та самостійних справ. Відкладіть обговорення з оточуючими, фокусуйтеся на завданнях, де ваше керівництво необхідне.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
влажность:
давление:
ветер: