05.04.2024 19:35 Дмитро Колоней

Окупанти не атакували, але обстрілювали селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 квітня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кругле Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 квітня 2024 року.