Харківські освітяни перемогли на Міжнародній виставці

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Гороскоп на 3 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні хочеться побалувати себе. Обережно із надмірними вчинками, але маленькі радощі цілком доречні.

Прогноз погоди у Харкові на 3 квітня У Харкові буде похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.