03.04.2024 16:00 Дмитро Колонєй
Харківські освітяни перемогли на Міжнародній виставці
Харківські представники визнані кращими серед кількох сотен учасників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Управління освіти Адміністрації Салтівського району перемогло на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2024», у якому брали участь 500 учасників з країн Європи.
Захів днями провели за підтримки Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».
Представники Салтівського району виступили в номінації «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога в умовах воєнного стану». Управління вибороло «золото» та диплом за презентацію досягнень, активну участь і значний внесок у розвиток сфери освіти й науки України.
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