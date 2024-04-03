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03.04.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Харківські освітяни перемогли на Міжнародній виставці

Харківські представники визнані кращими серед кількох сотен учасників.

Перемогли на Міжнародній виставці харківські освітяни
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Управління освіти Адміністрації Салтівського району перемогло на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2024», у якому брали участь 500 учасників з країн Європи. 
 
Захів днями провели за підтримки Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». 
 
Перемогли на Міжнародній виставці харківські освітяни
 
Перемогли на Міжнародній виставці харківські освітяни
 
Перемогли на Міжнародній виставці харківські освітяни
 
Представники Салтівського району виступили в номінації «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога в умовах воєнного стану». Управління вибороло  «золото» та диплом за презентацію досягнень, активну участь і значний внесок у розвиток сфери освіти й науки України.
 
Тэги:  перемога, виставка, харків
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