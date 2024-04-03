03.04.2024 11:40 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 15

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги -10

Слобожанське - 12

Куп’янськ -11

Красноград - 11

Лозова - 10

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 2 квітня 2024 року.