Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 2 квітня 2024 року.
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Сьогодні хочеться побалувати себе. Обережно із надмірними вчинками, але маленькі радощі цілком доречні.
У Харкові буде похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті, також відомий як P-Day.
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