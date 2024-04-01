01.04.2024 16:16 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка згоріла у палаючому сухостої

Стало відомо, як загинула мешканка Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 1 квітня 2024 року, близько 12:30 на околиці с. Крисине Богодухівського району Харківщини спалахнув сухостій на відкритій місцевості. Зі слів сусідів 60-річна жінка прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її.

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В якусь мить щось вийшло з-під контролю. Сталася пожежа, яка на момент прибуття рятувальників охопила 800 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої 60-річнгої жінки. Ймовірно мешканці Харківщшини стало зле, вона знепритомніла та впала у вогонь.

Нагадуємо, що спалювання рослинних залишків суворо заборонене! За статтею 77-1 КУпАП за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень у Харківській області ліквідували майже чотири сотні пожеж в природних екосистемах.