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01.04.2024  16:16   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка згоріла у палаючому сухостої

Стало відомо, як загинула мешканка Харківщини.

Згоріла у палаючому сухостої жінка на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 1 квітня 2024 року, близько 12:30 на околиці с. Крисине Богодухівського району Харківщини спалахнув сухостій на відкритій місцевості. Зі слів сусідів 60-річна жінка прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її.
 
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В якусь мить щось вийшло з-під контролю. Сталася пожежа, яка на момент прибуття рятувальників  охопила 800 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої 60-річнгої жінки. Ймовірно мешканці Харківщшини стало зле, вона знепритомніла та впала у вогонь.
 
Нагадуємо, що спалювання рослинних залишків суворо заборонене! За статтею 77-1 КУпАП за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф у розмірі від 3060 до 6120 гривень.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень у Харківській області ліквідували майже чотири сотні пожеж в природних екосистемах.
 
Тэги:  пожежа, смерть, харків
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